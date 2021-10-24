الامارات | الطقس صحو ورطب ليلا غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو ورطب ليلا غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 04:40.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند 01:03.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.

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