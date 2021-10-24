الامارات | حمدان بن محمد يوجه بتشكيل “مجلس تجار حتا”

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجه بتشكيل “مجلس تجار حتا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل “مجلس تجار حتا” ليكون داعماً للخطة التنموية لمنطقة حتا التي أطلقها أمس السبت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: وجهنا اليوم بتشكيل "مجلس تجار حتا" والذي سيضم نخبة من شباب المنطقة وأهلها وليكون داعماً للخطة التنموية لحتا التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد .. أساس التنمية هي المواطن وهدفنا خلق فرص استثمارية وتنمية اقتصادية يشارك فيها ويستفيد منها شباب حتا.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أهالي وشباب حتا لقيادة وإدارة المشاريع التطويرية والاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة والتي ستسهم في تطوير مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية لحتا ولدبي.

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