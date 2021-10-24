الامارات | جون سينا: «الوقت قد حان» لاستكشاف أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا: «الوقت قد حان» لاستكشاف أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تعاونها مع نجم السينما وحلبات المصارعة العالمية جون سينا ضمن حملتها الترويجية «الوقت قد حان»، التي تدعو المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة العاصمة الإماراتية واستكشاف معالمها الطبيعية وتجاربها الاستثنائية.

وعقب طرح إعلان تشويقي الأسبوع الماضي، يعرض الفيلم الكامل الجديد، الذي تم إطلاقه أمس، جون سينا مسافراً على متن طائرته، ثم يقرر فجأة التخلي عن رحلته عندما قرأ عما يحظى بها السياح في أبوظبي، مؤكداً أن «الوقت قد حان» لزيارتها الآن.

وتكون المفاجأة عندما يبادر سينا إلى القفز بالمظلة من الطائرة، محلقاً أثناء سباحته في الهواء فوق أهم معالم الوجهة السياحية قبل الهبوط فوق سطح متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية الأيقونية. ويقدم الفيلم إطلالة بانورامية لرحلة سينا عبر المناظر الطبيعية الخلابة، ومواقع الجذب السياحي العالمية، والمنشآت والبرامج الترفيهية المذهلة في الإمارة.

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