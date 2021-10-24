الامارات | «صفر» جرائم مقلقة وحوادث دهس في المنطقة الوسطى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صفر» جرائم مقلقة وحوادث دهس في المنطقة الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة معدل «صفر» جريمة جنائية مقلقة، وحوادث دهس، في المنطقة الوسطى خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد جاسم الزعابي، أن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة جاء نتيجة تطبيقها المبادرات التطويرية والممارسات المنسجمة مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان، فضلاً عن تكثيف انتشار الدوريات في مناطق الاختصاص، التي أسهمت بسرعة وصول الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذها الزيارات الميدانية وخطط خفض معدلات الجريمة، من خلال سلسلة من ‏الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع الشركاء الاستراتيجيين كالبلديات ومجالس الضواحي، بهدف التوعية ورفع مستوى الحس الأمني ‏لدى أفراد المجتمع إلى جانب المبادرات التي نفذت وأهمها مبادرة «أمنكم غايتنا».

وأرجع العقيد الزعابي، انخفاض حوادث الدهس في منطقة الاختصاص إلى «صفر» إلى دراسة مناطق الحوادث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع آليات لتقليل عدد الوفيات وحالات الدهس الناجمة عن الحوادث المرورية، ‏وتوسيع نطاق الحملات المرورية بإرسال الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بقانون السير والمرور.

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