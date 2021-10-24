الامارات | قصر الوطن يمنح زواره هدايا تذكارية

شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الوطن يمنح زواره هدايا تذكارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم قصر الوطن لزواره تجربة غنيةً تُتيح لهم استكشاف جماليات فنون العمارة العربية والإسلامية، وما يزخر به هذا الصرح الفريد من روائع وقطع فنية وبصرية فريدة بأشكال وأحجام مختلفة. ويتيح القصر للزوار فرصة اقتناء واحداً من التذكارات والهدايا المميزة التي تخلد ذكرى هذا اليوم الرائع، إذ لا تكتمل تجربة زيارة قصر الوطن دون زيارة متجر الهدايا الذي ينتظرهم في نهاية جولتهم في القصر لاقتناء أجمل التذكارات التي تعكس روعة وجمال تصاميم القصر، وتجسد الإرث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر مجسم القصر المصغر أحد أجمل التذكارات التي يمكن للزوار اقتناؤها في ختام جولتهم للقصر، حيث يحاكي هذا التذكار بنسخته المصغرة واجهة القصر الشهيرة المصممة بدقة متناهية لتعكس الجمال العمراني للقصر، فهي تُظهر بتفاصيلها جمال القباب المختلفة.

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