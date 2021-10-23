الامارات | الإمارات تقدم لباكستان 583 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال خلال 8 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم لباكستان 583 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال خلال 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام 2021.

ونجحت الحملة في إعطاء 583 مليوناً و240 ألفاً و876 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال ثماني سنوات لأكثر من 102 مليون طفل باكستاني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بباكستان.

وذكرت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، حيث تأتي مبادرة سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 250 مليون دولار، مساهمة من سموه في الجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، خصوصاً في الدول المستهدف بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان نجحت منذ بداية هذا العام 2021 في تقديم 75 مليوناً و148 ألفاً و404 جرعات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ليبلغ مجموع ما قدمته الحملة منذ عام 2014 حتى عام (2021)، 583 مليوناً و240 ألفاً و876 جرعة تطعيم.

وأوضحت إدارة المشروع أن الحملة وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتحدياته الميدانية، تمكنت منذ شهر يوليو 2020 حتى شهر سبتمبر 2021 من إعطاء 127 مليوناً و664 ألفاً و157 جرعة تطعيم ضد المرض للأطفال المستهدفين بجمهورية باكستان، في ظل إجراءات وقائية واحترازية استثنائية لحماية فرق التطعيم والأطفال المستهدفين وعائلاتهم.

• حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن مبادرة محمد بن زايد، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.

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