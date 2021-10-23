الامارات | سعيد الطاير: رؤية محمد بن راشد تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: رؤية محمد بن راشد تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الخطة التطويرية الشاملة في حتا التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، تؤكد الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو التي تستشرف المستقبل وتهدف إلى تحقيق سعادة ورخاء المواطنين وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستفادة من ثروات دبي البيئية والثقافية لتكون دبي من أفضل المدن عالمياً في التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف الطاير، أن هذه المشاريع الرائدة ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنطقة حتا مع الحفاظ على تراثها العريق وطبيعتها الخلابة، حيث تتسم المشاريع الجديدة، بتنوعها وتكاملها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال، في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ننفذ مشروعات رائدة تسهم في تلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حتا، إضافة إلى توفير فرص عمل مبتكرة لمواطنيها.

وتابع، من بين المشروعات التي ننفذها محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميغاوات تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج، إضافة إلى مشروع «قمة دبي الجبلية» والذي يتضمن إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات، لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور بمنطقة حتا، أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي، بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر، ومشروع «شلالات حتا المستدامة» ويتضمن استثمار منحدر سد حتا واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد.

وقال، نعتمد في تنفيذ هذه المشاريع أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً، لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية.

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