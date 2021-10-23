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الامارات | فيلم الاسبوع.. Ron’s Gone Wrong رونز غون رونغ

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الاسبوع.. Ron’s Gone Wrong رونز غون رونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القصّة:

تدور أحداث الفيلم حول بارني الذي يُفاجأ بوجود عطل في الروبوت الجديد الذي يمتلكه. فتبدأ رحلة مليئة بالإثارة والكوميديا، يتصالح فيها بارني مع الروبوت الجديد، ويبدآن معاً رحلة رائعة من الصداقة الحقيقية بكلّ ما فيها من فوضى!

المدّة:

ساعة و50 دقيقة.

النوع:

رسوم متحركة.

تمثيل:

زاك غاليفياناكيس، جاك جرازر، أوليفيا كولمان، إد هيلمز، جاستيس سميث.

إخراج وتأليف:

سارة سميث، جون فيليب ڤاين، أوكتافيو رودريجز.

www.reelcinemas.ae

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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