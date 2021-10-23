الامارات | «عين دبي» الأضخم في العالم.. وجهة مثالية للاحتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «عين دبي» الأضخم في العالم.. وجهة مثالية للاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت «عين دبي» أبوابها رسمياً لسكان وزوار الإمارة وسط حفل زاخر بالفعاليات تزيّنت به سماء دبي وأفقها الساحر بالألعاب النارية المذهلة، وعروض الأضواء والدرون، وأصوات موسيقى «الدي جي» الحيوية التي تفاعل معها الحضور بشدّة، لتثبت العجلة الأطول والأضخم بالعالم بذلك مكانتها والشعار الذي تحمله كوجهة عالمية مثالية للاحتفالات، وفيها تستهل الإمارة عهداً جديداً من الترفيه، وتضيف إلى رصيدها الزاخر بالمشروعات الناجحة معلماً بارزاً تتوق الأعين لمشاهدته وتجربته.

واستقبلت العجلة ضيوفها الذين استمتعوا بجولة لمدة 38 دقيقة في المقصورات الـ48.

وقال المدير العام لـ«عين دبي»، رونالد دريك: «تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه اللحظة التاريخية التي شهدنا فيها افتتاح (عين دبي)، هذه الأعجوبة الهندسية صاحبة التجارب الفريدة التي أتى آلاف الضيوف لتجربتها وهم الذين كانوا ينتظرون افتتاحها على مدار الأشهر الماضية، وذلك وسط أجواء احتفالية».

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