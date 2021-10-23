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الامارات | رموز وأعلام الأدب العربي في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب»

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الباب أمام زواره من الكبار والصغار للقاء ومحاورة رموز الأدب العربي من روائيين ومفكرين وأكاديميين، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتّاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية تقام على مدار 11 يوماً، خلال الفترة من (3 - 13) نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويستضيف المعرض، الذي يقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، من الإمارات العربية المتحدة، الشاعرة والروائية ميسون القاسمي، مؤلفة رواية «في فمي لؤلؤة»؛ والشاعر والباحث عوض الدرمكي، والفنان أحمد الجسمي، والقاصة والروائية فاطمة المزروعي، صاحبة رواية «زاوية حادة»، وغيرهم الكثير. كما يستضيف المعرض الروائية أحلام مستغانمي، والروائي واسيني الأعرج، والأكاديمي والناقد عبدالقادر فيدوح.

ويحل ضيفاً على المعرض الفنان والشاعر خالد عبدالرحمن، والروائية بدرية البشر، والأكاديمي علي إبراهيم النملة، والروائي أسامة بن محمد المسلم، والقاص حسن النعمي، والفنان محمد صبحي، والشاعر فيصل العدواني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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