الامارات | دبي تكرّم هندياً بمنحه الإقامة الذهبية لإتقانه اللغة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تكرّم هندياً بمنحه الإقامة الذهبية لإتقانه اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لغوياً هندياً شهيراً في أوساط الجاليات الهندية، اسمه نسيم حمزة أحمد، بمنحه إقامة ذهبية، بعد أن تم تقييمه لغوياً من قبل دبي للثقافة، وذلك لإجادته اللغة العربية ومهارات الترجمة والتدريس والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى مهاراته اللغوية المكتوبة، حيث أولت هيئة دبي للثقافة اهتماماً خاصاً لنسيم، لقدرته المميزة على التعامل مع اللهجة الإماراتية بكل سهولة.

وعبّر نسيم حمزة عن فرحته العارمة بحصوله على هذا التقدير، قائلاً: «يسعدني جداً هذا التقدير الكبير، ويشجعني كثيراً لمواصلة جهودي في مجال خدمة اللغة العربية، من خلال تعليمها للناطقين بغيرها، ونشرها بين الجاليات الأجنبية».

وقال: «عملت على تعليم اللغة العربية الفصحى والعامية لأكثر من 100 طالب خلال السنتين الماضيتين، وأطلقت مبادرة (تعلم العربية مع نسيم) مجاناً على قناة يوتيوب، بالإضافة إلى دورات منتظمة لتعليم اللغة العربية، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في الدولة، وذلك إيماناً مني بأن أكون أحد داعمي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها، إضافة إلى تكريس مكانة الدولة كمركز للامتياز باللّغة العربيّة».

وأكمل نسيم دورة الماجستير في اللغة العربية ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة، وعمل في العديد من المناصب ثنائية اللغة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى لأكثر من عقدين، كما عمل إعلامياً في بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.

ويخدم نسيم حمزة حالياً في منصب المدير التنفيذي لشركة أوسم لإدارة العلاقات العامة وخدمات الترجمة ورئيس تحرير صحيفة الهندية الإلكترونية www.alhindiya.com.

مع كونه مدرباً عربياً لمئات من الطلاب من مختلف أنحاء العالم، فقد نال أسلوبه المبتكر في التدريس، ومقالاته الممتازة باللغة العربية حول القضايا المعاصرة، إشادة كبيرة داخل الدولة وخارجها.

ويشارك نسيم في العديد من الأندية العربية في الإمارات، من خلال تقديم موضوعات مختلفة، ويعمل حالياً على إنجاز مبادرات مختلفة لتعزيز وترويج اللغة العربية بين الجاليات الأجنبية، كما حظي نسيم بفرصة أن يصبح مترجم راهول غاندي الرسمي لوسائل الإعلام العربية خلال زيارته إلى الإمارات.

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