الامارات | توظيف.. 6 مصادر معتمدة للتوظيف في الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 6 مصادر معتمدة للتوظيف في الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ستة مصادر معتمدة للتوظيف لدى الجهات الاتحادية في الدولة، تشمل: «الإعلانات الداخلية في البوابات الإلكترونية للجهات الاتحادية الخاصة بالموظفين، والإعلان في الموقع الإلكتروني للجهة الاتحادية (الإعلان الخارجي)، والإعلان في وسائل الإعلام (الصحف المحلية أو الأجنبية، والإذاعات، ووكالات التوظيف)».

وبحسب الدليل الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تتضمن المصادر الستة أيضاً «معارض التوظيف، برنامج (مسار) لاستقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة والجامعات والكليات والمعاهد الفنية، إضافة إلى شركات التوظيف داخل الدولة وخارجها للوظائف التخصصية».

وأكد الدليل أنه تمت إضافة نوعين جديدين للتوظيف لدى الجهات الاتحادية، هما «التعيين بعقد دوام جزئي»، و«تعيين الخبراء والمستشارين»، ليصل بذلك إجمالي عدد أنواع التعاقد مع الموظفين الجدد إلى خمسة أنواع، بينها ثلاثة أنواع كان معمولاً بها سابقاً، وهي «التعيين بعقد دوام كامل»، و«التعيين المؤقت»، و«التعيين بعقد خاص».

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