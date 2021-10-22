الامارات | توظيف.. حكومة عجمان توفّر برامج تدريبية للباحثين عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. حكومة عجمان توفّر برامج تدريبية للباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الإحصاء والتنافسية، التابع لحكومة عجمان، عن توافر فرص للتدريب والتأهيل المهني والتقني، والمشاركة في المشروعات، للشباب حديثي التخرج والباحثين عن عمل من الجنسين، وذلك بمقر المركز في عجمان، خلال الفترة من بعد غدٍ إلى الرابع من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية ستتاح يومياً على فترتين، الأولى صباحية من الساعة 9:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، والثانية مسائية من الساعة 2:30 مساءً إلى 7:30 مساءً.

ودعا المركز الشباب الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية إلى تعبئة استبيان رضا المتعاملين على الموقع الخاص بالمركز

https:/‏‏‏/‏‏‏docs.google.com/‏‏‏forms/‏‏‏d/‏‏‏e/‏‏‏1FAIpQLSeZWfC8ph80IQ1b5dwfcZ5ji2fN1fReoMG1eGUz1WxZwaMG_Q/‏‏‏viewform، مشترطاً أن يتمتع المتقدم بمهارات التواصل مع الجمهور والمراجعين، وتسجيل وإدخال البيانات، إضافة إلى استخدام الجهاز اللوحي وجهاز الكمبيوتر، وإجادة اللغات العربية، والإنجليزية، والأوردو.

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