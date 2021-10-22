الامارات | شرطة عجمان تُتيح «التنازل عن بلاغ» و«نتائج فحص السائقين» إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تُتيح «التنازل عن بلاغ» و«نتائج فحص السائقين» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 2021، عبر منصة حكومة عجمان، خدمتين ذكيتين جديدتين «التنازل عن بلاغ» و«نتائج فحص السائقين» لتضاف إلى سلسلة الخدمات الذكية التي توفرها عبر تطبيق الشرطة الذكي، وذلك تحقيقاً للتوجه الحكومي بالتحول الذكي، وتعزيزاً للابتكار والتطور التكنولوجي.

ودشّن مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد علي جبر الشامسي، خدمة «التنازل عن بلاغ» الذكية، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة في عجمان، وهي خدمة ذكية جديدة جاءت بمبادرة من مركز شرطة النعيمية الشامل، وتهدف إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة، من خلال توفير خاصية التنازل عن البلاغ دون الحاجة إلى الحضور بشكل شخصي إلى مراكز الشرطة.

وأوضح أن الخدمة تشمل البلاغات الشخصية التي لا تتضمن الحق العام، مثل البلاغات المالية وبلاغات المشاجرات البسيطة.

وأطلق مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة عجمان، العقيد سلطان خليفة أبومهير، خدمة «نتائج فحص السائقين» الذكية عبر تطبيق شرطة عجمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتتيح الخدمة للمتعامل إمكانية الحصول على نتائج اختبارات القيادة عبر تطبيق الشرطة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لاستلام نتيجة الفحص.

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