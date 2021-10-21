الامارات | 6 متطلبات لدخول المواطنين المحصّنين إلى السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 متطلبات لدخول المواطنين المحصّنين إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه يُسمح بدخول المواطنين إلى المملكة العربية السعودية، مع استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر إليها بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

وبينت الوزارة ضمن صفحة إرشادات السفر عبر موقعها الإلكتروني متطلبات دخول المواطنين المحصنين عبر المنافذ الجوية والبرية، وهي بالنسبة للمحصنين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية (فايزر-بايونتك، أوكسفورد- أسترازينيكا، موديرنا، جونسون آند جونسون)، ويجب أن يمضي على الجرعة الثانية 14 يوماً على الأقل.

وللحاصلين على جرعتين من أحد لقاحي (سينوفارم - ساينوفاك) مع جرعة تنشيطية لأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يمضي على الجرعة التنشيطية 14 يوماً على الأقل.

ويشترط قبل المغادرة عن طريق الجو نتيجة فحص سلبية لاختبار (PCR) لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، وبالنسبة للمسافرين عن طريق البر يشترط نتيجة فحص سلبية لاختبار (PCR) لا يتجاوز موعد إجرائه 48 ساعة قبل موعد المغادرة.

وضرورة تسجيل شهادة التطعيم عبر موقع

https:/‏‏/‏‏muqeem.sa‏‏#/‏‏vaccine-registration/‏‏home

، والتسجيل في تطبيق «توكلنا» خلال ثماني ساعات من الوصول للمملكة العربية السعودية.

وبينت الوزارة أنه لا يلزم فحص (PCR) بعد الوصول أو الحجر المنزلي عند الوصول إلى السعودية، كما يستثنى من فحص (PCR) جميع من هم دون سن الثامنة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لإجراءات دخول غير المحصنين (الدخول فقط عبر المنافذ الجوية)، ويتطلب من المسافرين قبل المغادرة عن طريق الجو، نتيجة فحص سلبية لاختبار (PCR) لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، ويستثنى من فحص (PCR) جميع من هم دون سن الثامنة.

وبالنسبة لإجراءات حجر غير المحصنين عند الوصول فإنه يتطلب التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول إلى المملكة عبر الرابط https:/‏‏/‏‏2u.pw/‏‏svr3R، وأن يكون الحجر الصحي في منشأة مخصصة لمدة خمسة أيام شريطة خلوّهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة (يتم حجز الحجر المؤسسي قبل السفر إلى المملكة عن طريق الناقل الجوي) وطباعة معلومات الحجز، وفحص (PCR) مرتين في اليوم الأول، واليوم الخامس من الوصول إلى المملكة، وتنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداءً من اليوم الخامس.

ويمكن للمسافرين الاطلاع على مرافق وفنادق الحجر المؤسسي في السعودية من خلال الرابط

https:/‏‏/‏‏cdn.mt.gov.sa

وأوضحت أنه بالنسبة لإجراءات حجر غير المحصنين: (زوجة المواطن السعودي، وزوج المواطنة السعودية، أبناء وبنات المواطنة السعودية والعمالة المنزلية المرافقة)، فإنه يشترط إجراء فحص (PCR) خلال 48 ساعة من الوصول وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة سلبية، ويستثنى من الفحص من هم دون الـ8 أعوام، وتنتهي فترة الحجر بعد مضي 48 ساعة من الوصول.

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