الامارات | «عين دبي» وجهة سياحية عالمية جديدة تُضاف إلى سجل الأرقام القياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عين دبي» وجهة سياحية عالمية جديدة تُضاف إلى سجل الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن «عين دبي» أيقونة عالمية، تفتح أبوابها لتضاف إلى سجلنا من الأرقام القياسية والمشروعات الرائدة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس، «أيقونة عالمية تفتح أبوابها اليوم، لتضاف إلى سجلنا من الأرقام القياسية والمشاريع الرائدة... (عين دبي) الأكبر من نوعها في العالم، بارتفاع 250 متراً، تمثل مشروعاً طموحاً يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».

وأضاف سموه «عين دبي ثمرة تسعة ملايين ساعة عمل، وتضافر جهود كفاءات وطنية مع خبرات عالمية متميزة... نبارك لكل القائمين على هذا المشروع في دبي القابضة، وكل الجهات التي دعمت إنجاز هذا المشروع».

ودشّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، يرافقه وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، «عين دبي»، عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم، بارتفاع يزيد على 250 متراً، وذلك في مستهلّ احتفالية كبيرة بهذه المناسبة تمتد على مدار يومين، احتفاءً بإضافة جديدة إلى رصيد دبي من المعالم الفريدة التي تتميز بها عالمياً، وإنجاز يثري محفظة «دبي القابضة» المتميزة في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية عالمية المستوى.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز الجديد، وأثنى على الجهود التي كانت وراء تحقيقه، تأكيداً على تميّز دبي، في وقت يعاني فيه العالم تحديات صعبة، وصولاً إلى إتمام المشروع الفريد المُقام في قلب جزيرة «بلووترز» قبالة سواحل دبي، على الهيئة المنشودة له من اكتمال عناصر السلامة والأمان، وتوفير مختلف الضمانات والخدمات المكمِّلة التي تجعل من زيارة هذا المَعلَم المهم تجربةً مُلهمة.

واستمع سموه خلال الافتتاح، الذي حضره المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس داود الهاجري، إلى شرح من الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال، حول أبرز مميزات هذه الوجهة العالمية الجديدة المنضمة إلى أهم معالم الإمارة السياحية.

كما شاهد سموه فيلماً قصيراً يوثق مراحل بناء المشروع منذ بداياته، مع توضيح الخصائص التي تمتاز بها «عين دبي» ومقصوراتها المجهّزة بأحدث التقنيات التي تكفل لزوارها تجربة شائقة وفريدة، يشاهدون من خلالها معالم المدينة من خلال موقع «عين دبي» المطل على مياه الخليج العربي.

وتفقّد سموه مقصورات «عين دبي»، واستمع إلى شرح حول عملية البناء والمواد المستخدمة والتقنيات التي تم توظفيها في تشغيل العجلة الأكبر من نوعها في العالم، والتي استغرق بناؤها أكثر من تسعة ملايين ساعة عمل، وتم تشييدها بالاستعانة بأضخَم رافِعَتيْن في العالم، وباستخدام نحو 11 ألفاً و200 طن من الفولاذ، وهو ما يزيد بنسبة 33% مقارنة بحجم الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفيل الشهير في باريس.

وتعرّف سموه إلى مميزات المقصورات التي يصل عددها إلى 48 مقصورة، يزيد حجم الواحدة منها على حجم حافلتين كل منهما من طابقين، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الكاملة لعين دبي إلى 1750 شخصاً في جولة الدوران الواحدة، والتي تستغرق 38 دقيقة.

كما اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في المشروع، على الصالة المخصصة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة الهدايا التذكارية التابعة لـ«عين دبي» لخدمة السياح والزائرين. واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع فريق «دبي القابضة» المسؤول عن المشروع.

وتتيح العجلة أكثر من 19 تجربة، تتنوع بين الاحتفالات العائليّة الخاصّة، والفعّاليات الترفيهية والثقافيّة على جزيرة بلوواترز، وجهة الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه الأبرز في دبي.

• المشروع يدعم رؤية دبي السياحية ويرسّخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة.

• الإنجاز ثمرة 9 ملايين ساعة عمل، وتضافر جهود كفاءات وطنية، مع خبرات عالمية متميزة.

• عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم، بارتفاع 250 متراً، وتضم 48 مقصورة.

• دبي تحقق إنجازاً عالمياً جديداً في وقت يعاني فيه العالم تحديات صعبة.

• توفير الضمانات والخدمات المكمِّلة لجعل زيارة «عين دبي» تجربةً مُلهمة.

عروض الأضواء

تشمل الاحتفالية الكبيرة التي تنظِّمها «دبي القابضة»، بمناسبة افتتاح «عين دبي»، على مدار يومين، عروض الأضواء وطائرات الدرون (الطائرات بدون الطيار) والألعاب النارية، ضمن أجواء ترفيهية مبهجة، احتفاءً ببدء تشغيل المشروع الكبير الذي يمثل علامة فارقة في أفق مدينة دبي، ويعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة الوجهات السياحية الأبرز في العالم.

محفظة متنوعة

تُعدّ «عين دبي» أحد أحدث مشروعات دبي القابضة، التي تقدمها ضمن محفظة المجموعة واسعة التنوع من المشاريع الترفيهية، وتضم: دبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما، ومجموعة من أهم الحدائق المائية، وغيرها.

وتقع عين دبي في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الحيوية التي تمتاز بطابعها العصري والحضري الذي يطبق أعلى مستويات الرقي والفخامة.

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