الامارات | أحمد بن محمد يفتتح «عين دبي» ويطلع على تفاصيل معلم مهم يعزز البنية التحتية السياحية للإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح «عين دبي» ويطلع على تفاصيل معلم مهم يعزز البنية التحتية السياحية للإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، «عين دبي»، عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم بارتفاع يزيد عن 250 متراً، وذلك في مستهل احتفالية كبيرة بهذه المناسبة تمتد على مدار يومين احتفاءً بإضافة جديدة لرصيد دبي من المعالم الفريدة التي تتميز بها عالمياً، وإنجاز يثري محفظة «دبي القابضة» المتميزة في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية عالمية المستوى.

وقد أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الجديد وأثنى على الجهود التي كانت وراء تحقيقه، تأكيداً على تميّز دبي في وقت يعاني فيه العالم تحديات صعبة، وصولاً إلى إتمام المشروع الفريد المُقام في قلب جزيرة «بلووترز» قبالة سواحل دبي، على الهيئة المنشودة له من اكتمال عناصر السلامة والأمان، وتوفير مختلف الضمانات والخدمات المكمِّلة التي تجعل من زيارة هذا المَعلَم المهم تجربةً مُلهمة.

واستمع سموه خلال الافتتاح، الذي حضره سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، إلى شرح من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـــ «دبي القابضة» حول أبرز مميزات هذه الوجهة العالمية الجديدة المنضمة إلى أهم معالم الإمارة السياحية.

كما شاهد سموه فيلماً قصيراً يوثق مراحل بناء المشروع منذ بداياته، مع توضيح الخصائص التي تمتاز بها «عين دبي» ومقصوراتها المجهّزة بأحدث التقنيات التي تكفل لزوارها تجربة شيقة وفريدة يشاهدون من خلالها معالم المدينة من خلال موقع «عين دبي» المطل على مياه الخليج العربي.

وتفقّد سموه مقصورات «عين دبي» واستمع إلى شرح حول عملية البناء والمواد المستخدمة والتقنيات التي تم توظفيها في تشغيل العجلة الأكبر من نوعها في العالم، والتي استغرق بناؤها أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتم تشييدها بالاستعانة بأضخَم رافِعَتيْن في العالم وباستخدام نحو /11,200/ طناً من الفولاذ وهو ما يزيد بنسبة 33% مقارنة بحجم الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفيل الشهير في باريس، وتعرّف على مميزات المقصورات التي يصل عددها إلى 48 مقصورة، يزيد حجم الواحدة منها على حجم حافلتين كل منهما من طابقين، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الكاملة لعين دبي 1750 شخصاً في جولة الدوران الواحدة والذي يستغرق 38 دقيقة.

كما اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في المشروع على الصالة المخصصة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة الهدايا التذكارية التابعة لـ «عين دبي» لخدمة السياح والزائرين. واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية لسموه مع فريق «دبي القابضة» المسؤول عن المشروع، حيث أعرب سموه عن شكره وتمنياته لهم بالتوفيق ومزيد من التميز في مشاريع نوعية مقبلة.

احتفالية الافتتاح:

تشمل الاحتفالية الكبيرة التي تنظِّمها «دبي القابضة» بمناسبة افتتاح «عين دبي» على مدار يومين عروض الأضواء وطائرات الدرون (الطائرات بدون الطيار) والألعاب النارية، ضمن أجواء ترفيهية مبهجة احتفاءً ببدء تشغيل المشروع الكبير الذي يمثل علامة فارقة في أفق مدينة دبي، ويعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة الوجهات السياحية الأبرز في العالم.

وتُعد «عين دبي» أحد أحدث المشاريع الرائدة والرئيسية لدبي القابضة التي تقدمها ضمن محفظة المجموعة واسعة التنوع من المشاريع الترفيهية وتضم: دبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما، ومجموعة من أهم الحدائق المائية وغيرها.

وتقع عين دبي في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة الحيوية التي تمتاز بطابعها العصري والحضري الذي يطبق أعلى مستويات الرقي والفخامة. وتُقدّم بلوواترز لزوارها فرصاً مميزة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة وتجارب الترفيه والتسلية بما فيها فندق «سيزارس بالاس» الذي يعد الأول في المنطقة.

وتتيح العجلة أكثر من 19 تجربة تتنوع بين الاحتفالات العائليّة الخاصّة والفعّاليات الترفيهية والثقافيّة على جزيرة بلوواترز، وجهة الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه الأبرز في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news