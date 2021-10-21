الامارات | «مرايا للفنون» يفتتح معرضاً للفنان الفلسطيني حازم حرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرايا للفنون» يفتتح معرضاً للفنان الفلسطيني حازم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز مرايا للفنون، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والذي يُعنى بدعم الفنانين والمصممين الناشئين في المنطقة، المعرض الفردي للفنان حازم حرب، بعنوان «متحف مؤقت لفلسطين».

وشهد حفل الافتتاح، أمس، حضور الشيخة لطيفة بنت مكتوم، مؤسس ومدير «تشكيل»، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، والشيخة نوار القاسمي، مدير «مؤسسة الشارقة للفنون»، وعدد من الفنانين والمهتمين بالفن.

ويعكس المعرض، الذي يستمر حتى فبراير المقبل، محاولات الفنان المقيم في دبي تجسيد العلاقة بين الإنسان والمكان، ضمن مقاربة اجتماعية ثقافية تركز على مفهوم الوطن فلسطين، من خلال خرائط قديمة وصور ولوحات عائلية، تُعرض داخل قوارير وخزانات زجاجية.

ويدعو الفنان المشاهد إلى التفكير في فلسطين، ويأمل أن يؤسس متحفاً دائماً لعرض مقتنياته.

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