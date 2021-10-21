الامارات | إغلاق مطعم «مرطبات المدد» في أبوظبي لـ «تدنّي النظافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم «مرطبات المدد» في أبوظبي لـ «تدنّي النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق مطعم «مرطبات المدد» في أبوظبي، لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ومنها حفظ الأغذية المطبوخة والجاهزة للأكل في درجة حرارة غير مناسبة، وتدني مستوى نظافة المعدات المستخدمة، وترك الأغذية الجاهزة للأكل مكشوفة، بالإضافة إلى سوء نظافة الأرضيات في منطقة التحضير، ومخالفات عدة أخرى.

وذكرت الهيئة أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين، المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث حرر المفتشون ثلاث مخالفات، وتنبيهاً بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

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