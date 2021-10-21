الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أبرز أسباب حدوث اعتلال ديسك الرقبة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أبرز أسباب حدوث اعتلال ديسك الرقبة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجيب استشاري تخدير وعلاج الألم في مستشفى «آدم فيتال دبي»، الدكتور علي زهران، بأن اعتلال ديسك الرقبة يعود لأسباب عدة منها الجلوس بطرق خاطئة ساعات طويلة أمام الشاشات، وعدم ممارسة الرياضة وعدم تقوية العضلات، والتدخين وشرب الكحول، كذلك عدم التغذية السليمة ونقص الفيتامينات والكالسيوم وهشاشة العظام، وهذا الاعتلال غالباً ما يبدأ في مرحلة الأربعينات.

وتتمثل أعراض اعتلال ديسك الرقبة في حدوث تخدر بعض أجزاء الجسم، وفي بعض الأحيان ضعف في العضلات بالأطراف العلوية، مثل الأيدي والأذرع.وللوقاية من هذا الاعتلال يجب تجنب الجلوس فترات طويلة أمام الإلكترونيات، وإجراء فحوص دورية عند بداية الإحساس بآلام الرقبة، لاتخاذ العلاج اللازم.

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