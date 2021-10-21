الامارات | 112 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 138 وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 112 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 138 وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 138 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 304 آلاف و976 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص أسهم في الكشف عن 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و924 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2124 حالة.

وكشفت عن شفاء 138 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732 ألفاً و733 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت عن تقديم 35 ألفاً و406 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 20 مليوناً و801 ألف و538 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 210.32 جرعات لكل 100 شخص.

وأفادت بأن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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