الامارات | الوطني للأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 غدا الخميس.

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