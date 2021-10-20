الامارات | «الوطني للتوظيف» يشهد إقبالاً من المواطنين الباحثين عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للتوظيف» يشهد إقبالاً من المواطنين الباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مواطنون حاصلون على «الثانوية» ويبحثون عن عمل في المعرض الوطني للتوظيف في مركز إكسبو الشارقة، أنهم لا يمانعون في شغل وظائف برواتب تبدأ بـ5000 درهم، حداً أدنى، خصوصاً في الجهات الحكومية، وذلك لحاجتهم الماسة إلى العمل، للإسهام في دعم أسرهم مالياً.

وشهد المعرض في النسخة الـ23، الذي تم تنظيمه في مركز إكسبو الشارقة، من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، إقبالاً كثيفاً من المواطنين الباحثين عن عمل، ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتفصيلاً، قالت المواطنات: ميرة محمد، ومريم عبدالله، وجواهر أحمد، الحاصلات على الثانوية العامة، لـ«الإمارات اليوم»: «زرنا معرض التوظيف للتعرف إلى الشواغر الوظيفية التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض، خصوصاً الحكومية، وقدمنا طلبات توظيف مرفقة بالسيرة الذاتية في أغلب الجهات المشاركة».

وأكدن أنهن يبحثن عن عمل «للإسهام في دعم أسرهن، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها، خصوصاً بعد التداعيات السلبية لجائحة (كورونا) على دخل الأسر، ولا يمانعن أن يكون الراتب 5000 درهم حداً أدنى».

وأضفن أنهن قدمن سيرهن الذاتية لإحدى الجهات الحكومية خلال المعرض، وأخطرتهن بأن مدة العمل ستكون ستة أشهر، مؤكدات أنهن لا يمانعن أن تكون مدة العمل محددة، لأن هذا العمل سيكسبهن خبرة تؤهلهن إلى وظائف ذات مميزات أكبر.

وذكر يوسف عبدالرحمن، الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، أنه قدم طلب توظيف للعديد من الجهات المشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من الجهات المشاركة في المعرض يُجري مقابلات للباحثين عن عمل، فيما أغلب هذه الجهات توجه الشباب الزائر للمعرض إلى تسجيل بياناتهم إلكترونياً، وعليهم أن ينتظروا اتصالها بمن يقع عليه الاختيار في ما بعد.

وقال سعيد محمود وسالم إبراهيم إنهما حصلا على «الثانوية» قبل ثلاثة أعوام، وانتهيا من أداء الخدمة العسكرية، وبدأت رحلتهما في البحث عن عمل منذ عامين، مضيفَين أن جائحة «كورونا» أثرت في تواصلهما مع جهات العمل بشكل مباشر، ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة هي البحث عن عمل من خلال مواقع الجهات الحكومية والخاصة، من دون جدوى.

وأضافا أنهما وجدا في المعرض الوطني للتوظيف، فرصة لمقابلة مسؤولي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، للتعرف إلى الشواغر المتوافرة لديها.

من جهتها، تقدم دائرة الموارد البشرية في الشارقة لزوار المعرض من الباحثين عن عمل، عدداً من الخدمات، منها استقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الباحثين عن عمل.

وتنفذ الدائرة مقابلات وظيفية فورية خلال المعرض، لعدد من الجهات ضمن القطاعات الخاصة وشبه الحكومية، حيث ستقام المقابلات الفورية وفق مراحل ولجان ستعقد في مقر المعرض، ليحقق الباحث عن عمل، في حال اجتيازها، الوصول إلى مرحلة اللجنة النهائية ويحصل على التعيين الفوري.

وتتيح منصة الدائرة لرواد المعرض من الخريجين والباحثين عن عمل، التسجيل في البرامج التأهيلية التي تقدمها الدائرة ضمن سلسلة برامجها، التي تطرحها شهرياً للباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناتها، والتي تخدم تطويرهم وتكسبهم العديد من المهارات المهنية والمعارف والخبرات.

وتسهم المنصة بتعريف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل الحكومي في الإمارة والتخطيط للمسار الوظيفي، وتشكل فرصة مثالية لهم ولحديثي التخرج للالتقاء بخبراء التوظيف، ومسؤولي التوظيف بالجهات الحكومية والخاصة.

وقالت موظفة في بنك دبي الإسلامي، فضّلت عدم ذكر اسمها: «تلقينا خلال اليومين الأول والثاني من أيام المعرض أكثر من 1200 سيرة ذاتية، من الشباب المواطنين الباحثين عن عمل الذين زاروا المعرض»، مضيفةً أنه سيتم تصنيف طلبات التوظيف التي تقدم بها الخريجون، وتحديد المناسب منها للوظائف التي يحتاج إليها البنك، ثم التواصل مع أصحابها لإجراء المقابلات للتوظيف أو للتدريب.

فرص التوظيف المتاحة

دعت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة الموجودة في المعرض، والتعرف إلى طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة.

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