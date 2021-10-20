الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: «إكسبو 2020 دبي» فرصة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: «إكسبو 2020 دبي» فرصة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يشكل فرصة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة، واكتشاف شراكات جديدة يمكن من خلالها العبور إلى المستقبل المنشود.

وأشار سموّهما إلى ما يمثله الحدث في جانبه الثقافي كنافذة مثالية للاطّلاع على حضارات العالم شرقاً وغرباً، وما يتبعه من أثر يتجسد في تحقيق مزيد من التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب، وهو ما يشكل أساساً صلباً للشراكات الناجحة في ما بينها، وبما يخدم تطلعاتها نحو المستقبل.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد سموّهما، خلال اللقاء، أن استضافة الإمارات لحدث عالمي كبير مثل «إكسبو»، مع استعدادها للاحتفال بيوبيلها الذهبي وتأهبها لاستقبال الخمسين عاماً المقبلة، يعكس الدور المؤثر الذي تحرص الدولة على القيام به على صعيد تشجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها إطلاق الطاقات الكامنة لشعوب الأرض على تنوع ثقافاتها وحضاراتها، وتحفيزها على إقامة شراكات جديدة تدعم مسيرة التطوير العالمية، بحلول تسمح للجميع من دول متقدمة وأخرى نامية، بالمشاركة في خلق مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بفرص متكافئة من الرخاء والتقدم والازدهار.

وأشاد سموّهما بما يضمه المعرض الضخم من أفكار وابتكارات تخدم البشرية وتعينها على تخطي التحديات القائمة وتحويل ما قد يستجد منها إلى فرص للنمو، منوّهَين بما يشكله الحدث من فرصة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة، واكتشاف شراكات جديدة يمكن من خلالها العبور إلى المستقبل المنشود، وما يمثله الحدث في جانبه الثقافي كنافذة مثالية للاطّلاع على حضارات العالم شرقاً وغرباً، وما يتبعه من أثر يتجسد في تحقيق مزيد من التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب، وهو ما يشكل أساساً صلباً للشراكات الناجحة في ما بينها، وبما يخدم تطلعاتها نحو المستقبل.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، وما يتم اعتماده وتنفيذه من خطط وبرامج من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع الإماراتي، وما يتم تبنّيه من خطوات هدفها تحفيز أبناء الوطن على طرح الأفكار وتقديم الإنجازات التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم الإمارات ورفعتها في مختلف المجالات، وتأكيد دورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وترسيخ نموذجها التنموي المتميز القائم على التخطيط الواعي والمرونة في التعاطي مع التطورات المحيطة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل بأسلوب يكفل الحفاظ على المكتسبات، ويضمن تسريع الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية ضمن أُطر تنفيذية تتسم بأعلى مستويات الكفاءة واتّباع أرقى المعايير العالمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

• المعرض نافذة مثالية للاطّلاع على حضارات العالم، وتحقيق مزيد من التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب.

• الدولة تشجّع على الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها إطلاق الطاقات الكامنة لشعوب الأرض.

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