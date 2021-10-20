الامارات | شرطة أبوظبي تكافئ السائقين الملتزمين بـ «جوازات إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكافئ السائقين الملتزمين بـ «جوازات إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دورة السعادة بشرطة أبوظبي، مبادرة توزيع جوازات إكسبو، على الجمهور والسائقين الملتزمين مرورياً خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وتبني أسلوب الترغيب في الالتزام بقواعد السير والمرور، وترسيخ فكرة المكافأة بدلا من المخالفة.



وأكد عناصر دورية السعادة خلال توزيع الهدايا حرص شرطة أبوظبي على انتهاج أفضل وأرقى النظم و الآليات لنشر، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال البرامج بما يعزز من ضبط أمن الطرق، والحفاظ على الأرواح و الممتلكات.



وأعرب الجمهورعن سعادته البالغة بالهدايا التي أسهمت في نشر البهجة والسعادة احتفاء بهذا الحدث التاريخي، وقدم الشكر والتقدير لشرطة ابوظبي على جهودها الرائدة في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات بصورة متميزة تجاوزت التوقعات.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news