الامارات | للراغبين في زيارة الإمارات.. تعرف على كلفة التأشيرة وأذن الدخول

شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين في زيارة الإمارات.. تعرف على كلفة التأشيرة وأذن الدخول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر دولة الإمارات أنواعاً مختلفة من التأشيرات وأذونات الدخول للراغبين في زيارتها، وتتفاوت أسعارها حسب مدتها وعدد السفرات والغرض منها، ومنها إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات، وإذن زيارة طويلة لسفرة واحدة، وإذن زيارة طويلة لسفرة واحدة (سياحة)، وإذن زيارة طويلة لعدة سفرات (سياحة)، وإذن زيارة قصيرة لسفرة واحدة، وإذن زيارة قصيرة لسفرة واحدة (سياحة)، وإذن زيارة قصيرة لسفرة واحدة (حضور مهرجان أو معرض أو ندوة أو مؤتمر)، وإذن زيارة قصيرة لعدة سفرات، وإذن زيارة قصيرة لعدة سفرات (سياحة)، إذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات (حضور مهرجان أو معرض أو ندوة أو مؤتمر).

ونشرت حكومة الإمارات الرقمية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تقريراً يظهر معلومات حول تكلفة التأشيرات وأذونات الدخول إلى الإمارات، وأحكام تجاوز مدة التأشيرة، وشروط تعديل وضعيتها، من خلال دليل خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على الرابط https://ica.gov.ae/userfiles/assets/services-catalogue.pdf، الذي يوضح رسوم أنواع تصاريح الدخول وتصاريح الإقامة المختلفة في أبوظبي والإمارات الشمالية، وعلى الرابط https://amer247.com/pricing-list/ الذي يوضح قائمة بأسعار خدمات الفيز والتأشيرات في دبي.

ونبهت الحكومة الرقمية إلى تبعات تجاوز مدة إذن الدخول أو التأشيرة، مؤكدة أنه في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفاً ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات بـ 200 درهم عن اليوم الأول، و100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك، و100 درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.

وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يمنح القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوماً إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم أو مغادرة الدولة. ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم الـ 30 يوماً يتم تغريمه 125 درهماً عن اليوم الأول، 25 درهماً عن كل يوم يعقبه، 50 درهماً عن كل يوم تجاوز بعد ستة أشهر من فترة السماح، 100 درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.

وأشارت إلى بالنسبة إلى تعديل وضع التأشيرة، إلى أنه بموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014، يُتاح لحاملي كل أنواع التأشيرات تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، ويخضع ذلك إلى شروط معينة، بالإضافة إلى رسم مقداره 555 درهماً كبدل مغادرة، يجب على المتعامل القيام بإجراءات تعديل الوضعية قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول الذي يحمله أو التأشيرة.

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