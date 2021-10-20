الامارات | محمد بن راشد خلال لقاء محمد بن زايد: "لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. والأفكار الكبيرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد خلال لقاء محمد بن زايد: "لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. والأفكار الكبيرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة".

وقال سموه في تغريدة اليوم على حساب سموه على "تويتر": "خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو ٢٠٢٠ … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها".

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