الامارات | ملك البحرين يستقبل رئيس "المجلس الوطني الاتحادي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل رئيس "المجلس الوطني الاتحادي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ونقل غباش لملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل ملك البحرين للوزير الإماراتي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تزداد رسوخًا وقوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها.

وأكد جلالته على أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة.

وأشاد ملك البحرين بدور المجلسين في البلدين وإسهامهما في تقوية أواصر العلاقات البحرينية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور في البلدين الشقيقين.

وأعرب صقر غباش عن خالص تقديره لجلالة ملك البحرين، مثمنا حرص جلالته المستمر على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وتوثيق التعاون البرلماني والنيابي وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news