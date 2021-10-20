الامارات | «الصحة» تقدم 41 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 41 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 41 ألفاً و35 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و766 ألفاً و132 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 209.96 جرعات لكل 100 شخص.

وأفادت بأن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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