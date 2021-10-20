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الامارات | 50 ألف دولار تحوّل سائق دراجة إلى بطل في ليبيريا

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كيب تاون ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل شاب ليبيري (19 عاماً) إلى بطل قومي، بعد أن أعاد أموالاً عثر عليها في الشارع إلى صاحبها. وذكرت صحيفة «ليبيريان أوبزرفر»، أمس، أن إيمانويل تولو، الذي يعمل سائقاً على دراجة نارية بالأجرة، عثر على 50 ألف دولار، ونال تولو جائزة من الرئيس الليبيري، جورج ويا، مكافأة لأمانته. وذكر التقرير أن سيدة أعمال ألقت بالأموال، التي كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي، بالخطأ على جانب طريق ريفي في منطقة نيمبا شمال شرق البلاد، واتصل تولو بالمرأة بعد أن أطلقت نداء عبر الإذاعة، ووعدت بمكافأة لمن يساعدها في العثور على أموالها.

وقدم الرئيس للشاب أعلى ميدالية في ليبيريا، ومنحة تعليمية، ودراجتين ناريتين، ومكافأة نقدية. كان تولو، الذي توفي والده وهو صغير، اضطر إلى ترك الدراسة وهو في الصف السابع بسبب ضيق ذات اليد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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