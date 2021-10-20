الامارات | مهرجان الظفرة يبدأ ترصيص الإبل استعداداً لانطلاق الدورة الـ 15

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة يبدأ ترصيص الإبل استعداداً لانطلاق الدورة الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل في مدينة سويحان لتركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص)، يوم غدٍ، في المركز الإداري لمزاينة سويحان، ويستمر لغاية 26 أكتوبر الجاري.

ويأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الدورة الـ15 من مهرجان الظفرة، بالتزامن مع الاحتفاء بـ«عام الخمسين»، في الفترة من 28 أكتوبر 2021 إلى 22 يناير 2022 ضمن موسم مزاينات أبوظبي. ويهدف مهرجان الظفرة إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة. ويجسّد المهرجان جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث.

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