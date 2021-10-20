الامارات | 40 ورشة عمل تجمع التعليم والترفيه في «الشارقة الدولي للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ورشة عمل تجمع التعليم والترفيه في «الشارقة الدولي للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره من الأطفال واليافعين، في أكثر من 40 ورشة عمل تفاعلية، ليأخذهم خلال دورته الـ40، التي تعقد في الفترة من الثالث إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إلى معارف وعلوم جديدة في قالب من المتعة، يقدم خلالها نموذجاً تفاعلياً للتعليم باللعب والترفيه.

وتأتي الورش ضمن برنامج «فعاليات الطفل»، الذي يتضمن أكثر من 355 فعالية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من تسع دول عربية وأجنبية، ليستكملوا جملة العروض والأنشطة التعليمية والترفيهية، التي تنظمها دورة هذا العام من المعرض، التي تقام تحت شعار «هنا..لك كتاب».

وتتضمن قائمة ورش العمل: ورشة «فن الزراعة» التي تجمع بين العلوم والفنون، حيث يتفاعل الأطفال المشاركون أثناء صناعة وعاء الزراعة وتلوينه، ويتلقون إرشادات ونصائح حول زراعة النباتات والعناية بها.

وفي ورشة بعنوان «ملصقات الأفلام»، يتعلم الأطفال طريقة تحويل صورهم إلى ملصقات أفلام، حيث يختار الأطفال المشاركون تصميم ملصق من مكتبة ملصقات أفلامهم المفضلة، ويتعلمون كيفية إضافة صورهم، والمؤثرات التي تناسبهم ليصبحوا نجوم تلك الأفلام. وتشجع ورشة عمل «عودة إلى المستقبل» الأطفال للذهاب في رحلة سحرية إلى المستقبل والعودة إلى الحاضر لابتكار أفكار جديدة وتطوير مهاراتهم، واستشراف الفرص والتحديات والآثار المستقبلية، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وللفضاء وعلومه موعد مع الأطفال في ورشة «المستكشفون العالميون»، التي تصحب المشاركين الصغار في رحلة تفاعلية وتعليمية تجمع بين أساسيات العلوم التطبيقية وعلوم الفضاء، وتحفزهم على التفكير والتخيل والإبداع والابتكار، حيث تتبنى الورشة منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والإبداع لإثراء مخيلة الأطفال ومهاراتهم الفنية، خلال صناعة الصواريخ واستكشاف الفضاء.

وتساعد ورشة «التصوير الإبداعي» الأطفال المبدعين ذوي الأفكار المبتكرة على تعلّم أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي، وتحديد مكونات الصورة، حيث تهدف الورشة لتزويد المشاركين بفهم متقدم لكاميراتهم، وغرس محبة فن التصوير الفوتوغرافي في قلوبهم.

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