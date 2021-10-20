الامارات | شرطة دبي تعزز دورياتها الفارهة بطرازين من «ألفا روميو»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعزز دورياتها الفارهة بطرازين من «ألفا روميو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت القيادة العامة لشرطة دبي طرازين من أرقى طرز سيارات «ألفا روميو» الإيطالية الفاخرة، إلى أسطول دورياتها الفارهة.

ودشن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، السيارتين من طرازَي «جوليا كوادريفوليو» و«ستلفيو كوادريفوليو»، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وتتميز السيارتان بمحرك مزود بست أسطوانات وبقوة 510 أحصنة، يتيح لهما الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثوانٍ.

وتتميّز سيارة «جوليا كوادريفوليو» بكونها أسرع سيارة في العالم مزودة بخمسة مقاعد. وتعد السيارتان إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية، إذ يرتفع عدد الدوريات الفارهة ضمن أسطول شرطة دبي إلى 31 سيارة فارهة متنوعة.

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