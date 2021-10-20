الامارات | 3 شروط تسمح لزائري الإمارات بقيادة مركبة خفيفة ودراجة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط تسمح لزائري الإمارات بقيادة مركبة خفيفة ودراجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الداخلية ثلاثة شروط للسماح لغير المقيمين بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة تواجدهم في الدولة، وهي أن يكون التواجد في الدولة لغير غرض الإقامة، وأن يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول، أو أن يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية.

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة بقيمة 400 درهم في حال قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها، كما تطبق الغرامة ذاتها في حال قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة مع تسجيل 12 نقطة على السائق.

كما نص القانون على غرامة بقيمة 500 درهم وحجز المركبة سبعة أيام في حالة قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول، وقيادة مركبة منتهية الترخيص.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات مرورية عدة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، منها خدمة استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى، وهي خدمة يتم بموجبها استبدال رخص قيادة الدول الأخرى لرخصة قيادة الإمارات.

وتتطلب عملية الاستبدال توافر الهوية الإماراتية، وترجمة قانونية لأصل الرخصة الأجنبية، وصورة شخصية، وفحص النظر. ونفذت أجهزة الشرطة في الدولة حملات توعية للسياح لتعزيز السياحة الآمنة.

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