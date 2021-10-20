الامارات | صيادون يقتلون 5 قردة نادرة في فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن صيادون يقتلون 5 قردة نادرة في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى صيادون غير قانونيين في فيتنام على خمسة قردة من فصيلة نادرة، تواجه خطر انقراض أقصى.

وعثر حراس غابات وشرطيون على جِيَف القردة الخمسة من نوع لنغور دوك رمادي الساق، خلال دورية روتينية في غابات مقاطعة كوانغ نغاي وسط فيتنام.

ويبلغ عدد القردة من هذا النوع الموجودة حصراً بغابات هذه المنطقة في فيتنام، أقل من 1000 حيوان، وفق منظمة «فونا أند فلور إنترناشونال» غير الحكومية.

ويتعرض هذا النوع من قردة اللنغور باستمرار إلى عمليات صيد في إطار شبكات التجارة غير القانونية بالأجناس البرية. ويُسجَّل طلب كبير على هذه القردة الصغيرة بسبب لحمها، كما تُستخدم في الطب التقليدي وكحيوان منزلي، وفق المنظمة غير الحكومية.

وتواجه هذه الحيوانات تهديداً أيضاً بسبب عمليات إزالة الغابات.

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