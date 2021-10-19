الامارات | %80 الطاقة الاستيعابية للحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن %80 الطاقة الاستيعابية للحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل، إضافة إلى تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال «المقيمين والزائرين».

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، إن تحديث بروتوكول إقامة المناسبات في المنازل، يتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 80%، على ألا يتجاوز مجموع الحضور 60 شخصاً، و10 أشخاص كحد أقصى لتقديم خدمات الضيافة، ويسمح بحضور المناسبة للحاصلين على اللقاح الذين أكملوا 14 يوماً، واستيفائهم شروط المرور الأخضر، وإبرازه في تطبيق الحصن، حسب بروتوكول الجرعة الثالثة الخاصة بنوع اللقاح والبروتوكولات المعتمدة.

وأشار إلى أن البروتوكول يلزم الجميع إبراز فحص (PCR) سلبية لا تتجاوز 48 ساعة من موعد المناسبة، وتشمل إجراءات وقائية، منها قياس درجة الحرارة قبل الدخول، والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، واستمرار تعقيم وتطهير الأماكن، مع ضرورة وجود أدوات التعقيم متوافرة للحضور.

وشدد العامري على أهمية تنظيم عملية الدخول والخروج، وتقديم التحية من دون المصافحة أو العناق، وتطبيق التباعد الجسدي.

كما أعلن العامري عن تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال، بحيث يشمل القرار رجال الأعمال من المقيمين والزائرين، مع ضرورة التسجيل في خدمة «تسجيل القادمين»، وإبراز الموافقة الرسمية الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإبراز نسخة من اعتماد شهادات التطعيم الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند المغادرة.

وقال: «يتضمن البروتوكول ضرورة إبراز فحص (PCR) سلبي، تم إجراؤه خلال 48 ساعة، وإبراز نتيجة سلبية لفحص (Rapid PCR)، يتم إجراؤه في أرض المطار قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد المغادرة، كما يجب إجراء الفحص عند الوصول إلى الدولة، مع إجراء فحص (PCR) في اليومين الرابع والثامن منذ يوم الوصول».

وأضاف العامري: «يتضمن البروتوكول أيضاً إلغاء الحد الأقصى المسموح به لركاب طائرات رجال الأعمال، والسماح لجميع رجال وسيدات الأعمال المطعمين بالقدوم إلى الدولة عبر طائرات رجال الأعمال، حسب الاشتراطات الموضوعة».

%86.45 من سكان الدولة حصلوا على جرعتي التطعيم

أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري، مواصلة القطاع الصحي جهوده، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية، من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 96.45%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح بلغت 86.45% من إجمالي السكان. وقال: «المستهدفات التي تم تحقيقها من قبل القطاع الصحي جاءت وفق استراتيجيات وخطط مكّنت من احتواء عدد حالات الإصابة والوفيات، والانخفاض الملحوظ الذي نشهده خلال الفترة الراهنة، ونفتخر بالدور المجتمعي في تعزيز هذه الجهود، خصوصاً إسهامه في نجاح استراتيجية توسيع نطاق الفحوص، فقد شارفنا على الوصول إلى 90 مليون فحص على مستوى الدولة».

دراسة الوضع الوبائي

أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري، أن دراسة الوضع الوبائي في الدولة مستمرة، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، ولضمان صحة وسلامة جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن الالتزام بالقرارات والبروتوكولات يسهم في تسريع وتيرة التعافي.

السماح لجميع رجال وسيدات الأعمال المطعمين بالقدوم إلى الدولة عبر طائرات رجال الأعمال.

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