الامارات | جامعة خليفة الأولى على مستوى الدولة والـ 21 عالمياً في "تصنيف التايمز"

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة خليفة الأولى على مستوى الدولة والـ 21 عالمياً في "تصنيف التايمز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المركز الأول على مستوى الدولة والـ 21 عالميا في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي التي ركزت على تصنيف الجامعات ذات الاقتصادات الناشئة للعام 2022.

جاء ذلك على هامش قمة التايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة المقامة حاليا في دبي.

ويعتمد تصنيف الجامعات ذات الاقتصادات الناشئة على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 والتي تستخدمها مؤسسة التايمز للتعليم العالي في تصنيف الجامعات العالمية للتحكيم بين المؤسسات التعليمية في مجالات التعليم والبحوث ونقل المعرفة والجهود الدولية كما اعتمدت التايمز على معايير ترجيحية أخرى في بيان أولويات التطور لجامعات الاقتصادات الناشئة.

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