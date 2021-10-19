الامارات | هيئة أبوظبي للدفاع المدني تكرم الفائزين بجائزة أفضل مقطع توعوي

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تكرم الفائزين بجائزة أفضل مقطع توعوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الفائزين بجائزة الهيئة لأفضل مقطع توعوي في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وحصل الفائزون الأوائل على جوائز قيمة بلغت قيمتها 30 ألف درهم موزعة كالتالي: 15 ألف درهم لـ الطالبة ليلى أحمد محمد بشير الفائزة بالمركز الأول، و10 آلاف درهم للفائز الثاني محمد سعيد محمد اليماحي، و5 آلاف درهم لـ أمل محمد سليمان الحمادي الفائزة بالمركز الثالث.

وهنأ العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني الفائزين على تحقيقهم مستويات متميزة ما أهلهم للفوز بالجائزة التي أبززت مواهبهم الإبداعية في مجالات السلامة والوقاية من خلال تقديم أعمال فنية وابداعية هادفة في محتواها ومضمونها وفكرتها.

واكد حرص الهيئة واهتمامها المتواصل بتنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار وتهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات على إنتاج محتوى إبداعي لإثراء الثقافة التوعوية بمجالات الوقاية والسلامة من حوادث الحريق وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع مخاطر الحريق ونشر ثقافة الوعي الوقائي ومعالجة الآثار السلبية التي قد تؤثر على سلامة أفراد المجتمع.

وسلم العقيد سيف حسن المنصوري مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة الفائزين الجوائز لافتاً إلى اهتمام الهيئة بتعزيز الجهود لنشر الوعي الوقائي لدى الطلاب والمؤسسات التعليمية والجامعية والتعريف بالإجراءات والتدابير الوقائية وغرس مبادئ وإرشادات السلامة والوقاية في نفوسهم وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة في المنزل والمدرسة والطريق وتعزيز قدراتهم للتصرف السليم في حالات الطوارئ.

وقدم الفائزون الشكر والتقدير للهيئة على مجهوداتها المستمرة في تعزيز الوعي الوقائي بأساليب متطورة وتحفيز طلبة المدارس والجامعات على المشاركة فيها للتعبير عن مدى تجاوبهم مع أهداف وتطلعات الهيئة نحو نشر الوعي الوقائي وتعزيز السلامة في مجتمعنا.

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