الامارات | «أكاديمية سيف بن زايد» تطلق برنامجاً لتعزيز الحس الأمني لمنتسبي شرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية سيف بن زايد» تطلق برنامجاً لتعزيز الحس الأمني لمنتسبي شرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية برنامج «شارع الحس الأمني» والذي يهدف إلى رفع مستوى الحس الأمني للمتدربين من منتسبي شرطة أبوظبي و تنمية مهارات قوة ودقة الملاحظة لرجل الأمن، ويعزز المشروع بناء الشخصية الشرطية المؤهلة وردة الفعل السريعة والمناسبة لدى المتدرب وإضافة قيمة لعملية التدريب وتوظيف المعلومات النظرية لواقع تطبيقي.

وأوضح العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي أن فكرة تقديم المشروع ترتكز على الارتقاء بمستوى التدريب الأمني التقليدي الى مستوى متقدم يعتمد على مهارات وكفاءة رجل الأمن وبأساليب وطرق مبتكرة ونهج أمني دقيق.

وأشار إلى أنه تم تخصيص شارع «مسار» خاص في إدارة التأهيل الشرطي يتم من خلاله وضع بداية مسار ونقطة نهاية بحيث يمر عليه المتدرب ويتم تقييمه على دقة الملاحظة أثناء مروره على المتغيرات والمشبهات والأشياء التي يتم وضعها على جوانب المسار وفي نهاية الشارع يتم تقييم المتدرب بمحتوى يتضمن أسئلة تقيس مستوى دقة وقوة ملاحظته.

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