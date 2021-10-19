الامارات | 3 شروط تسمح لزائري الإمارات قيادة مركبة خفيفة ودراجة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط تسمح لزائري الإمارات قيادة مركبة خفيفة ودراجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الداخلية ثلاثة شروط للسماح لغير المقيمين بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة تواجدهم في الدولة، وهي أن يكون التواجد في الدولة لغير غرض الاقامة، وان يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول، او ان يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية .

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة بقيمة 400 درهم في حال قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها، كما تطبق ذات الغرامة في حال قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة مع تسجيل 12 نقطة على السائق.

كما نص القانون على غرامة بقيمة 500 درهم وحجز المركبة 7 أيام في حالة قيادة مركبة بخرصة قيادة منتهية المفعول و قيادة مركبة منتهية الترخيص.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات مرورية عدة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، ومنها خدمة استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى، وهي خدمة يتم بموجبها استبدال رخص قيادة الدول الاخرى لرخصة قيادة دولة الامارات.

وتتطلب عملية الاستبدال توافر الهوية الإماراتية، ترجمة قانونية لرخصة الأجنبية، اصل الرخصة الأجنبية، صورة شخصية، فحص النظر (دبي).

ونفذت أجهزة الشرطة في الدولة حملات عدة لتقديم التوعية والنصائح للسياح

بما يعزز السياحة الآمنة وتجنّب السلوكيات السلبية، وتوضيح بعض المحظورات التي يترتب على ارتكابها المساءلة القانونية، لتحقيق وسائل الأمان وتعزيز الحركة السياحية، على نحو يعكس الصورة الحضارية للإمارات في التعامل مع ضيوفها.

ومن أهم هذه الإرشادات الموجهة إلى فئة السياح الالتزام بقوانين السير والمرور وعدم قيادة المركبات تحت تأثير الكحوليات، ومنع تناول المشروبات الكحولية في غير الأماكن المرخصة، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، والاستغلال الجنسي والتسول والتشرد، إذ أنها من الأفعال التي يعاقب عليه القانون.

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