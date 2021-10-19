الامارات | شرطة دبي تطرح جهازاً متطوراً لرصد 3 مخالفات بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطرح جهازاً متطوراً لرصد 3 مخالفات بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها في معرض جيتكس للتقنية عن جهاز متطور لمراقبة معابر المشاة المختص يمكنه ضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم، إلى جانب رصد مخالفتي عدم وضع حزام الأمان، والانشغال باستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة.

ويعمل الجهاز بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من التعرف على حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويرصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، كما يعطي إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يقوم الجهاز بتصوير المركبة، وتحرر مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة ضد السائق.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها تجربة حية للجهاز أثناء رصد مخالفات استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وغرامتها 800 درهماً وأربع نقاط سوداء، بالإضافة إلى عدم ارتداء حزام الأمان وغرامتها 400 درهماً، وأربع نقاط السوداء، ويدرج الجهاز المخالفة مباشرة في النظام لترسل إلى السائق المخالف.

وأفادت شرطة دبي بأن جهاز مراقبة معابر المشاة يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشرطة دبي، التي تركز على تطوير منظومة عملها لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، بما يعزز مستوى الأمان والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، ويجعل الطرق أكثر أماناً.

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