الامارات | تغيير جديد في نظام مخالفات "مواقف أبوظبي" اعتباراً من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير جديد في نظام مخالفات "مواقف أبوظبي" اعتباراً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، اعتباراً من الأحد المقبل، على أن يتم إصدارها بطريقة إلكترونية فقط، عبر الرسائل النصية، التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة، وذلك انسجاماً مع الرؤى والتطلعات المستقبلية لإمارة أبوظبي ودعم الخطط الرامية إلى جعل مدن الإمارة مدناً ذكية ومستدامة.

وأفاد المركز بأن هذه المبادرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في خدمات مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة، داعياً الجمهور إلى ضرورة التأكد من أن بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم تحتوي على أرقام الهواتف الصحيحة لهم بما يضمن استلامهم لأي إشعار للمخالفات المتعلقة بخدمات المواقف العامة على هواتفهم، ليمكنّهم ذلك من الاستفادة من خصم المخالفة بنسبة 25% في حال تم سدادها خلال 30 يوماً من إصدارها.

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