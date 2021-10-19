الامارات | شرطة دبي تسترد دراجة سرقت من منزل أمين المجلس الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسترد دراجة سرقت من منزل أمين المجلس الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من استرداد دراجة هوائية سرقت من منزل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب الذي نوه بجهود شرطة دبي وكفاءة رجالها وقدرتهم على استعادة الدراجة خلال فترة وجيزة.

وقال حارب في فيديو نشره عبر حسابه على شبكة انستغرام: لا يتعلق الأمر بنوع الدراجة أو قيمتها، ولكن جوهر الموضوع في قدرة شرطة دبي على استرداد الدراجة والتعرف على اللص الذي سرقها خلال زمن قياسي، وإمكانياتها العظيمة في سرعة التعامل مع أي قضية مهما كان حجمها، مستعرضا خلال الفيديو لقطات لدراجته المستردة.

وأضاف : الشكر موصول لكل أفراد شرطة دبي من أكبر قيادة فيها إلى أصغر رتبة، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن شرطة دبي استعادت أخيراً ساعة ثمينة من نوع ريتشارد ميلر سرقت من المدرب العالمي والمدير الفني لفريقي العين وشباب الأهلي السابق لكرة القدم أولاريو كوزمين رغم سرقتها في أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية

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