الامارات | فنون العالم الإسلامي والهند في «سوذبيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن فنون العالم الإسلامي والهند في «سوذبيز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل مزاد فنون العالم الإسلامي والهند الذي ستقيمه دار سوذبيز في لندن يوم 27 أكتوبر الجاري، احتفالاً بإنتاج التحف واللوحات والمخطوطات التاريخية القادمة من العديد من قارات العالم على مدى عشرة قرون.

ويُعدّ هذا المزاد الأعلى قيمة للمبيعات نصف السنوية خلال عقد من الزمان، حيث يقدم عدداً من القطع المهمة، بما في ذلك تحفة معدنية تعود للقرن الثالث عشر، وزوجان من النظارات المغولية المرصعة بالألماس والزمرد، فضلاً عن عدد من المصاحف المهمة، والأدوات الفلكية، والمنمنمات الفارسية وسجادة صفوية «بولونية» جميلة.

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