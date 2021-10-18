الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان بذكرى المولد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه على «تويتر»، أمس، «نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين.. #المولد_النبوي».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه على «تويتر»، أمس، «في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم».

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه على «تويتر»، أمس، «نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف، خير البشر وخاتم المرسلين والذي بعث رحمة للعالمين».

وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه على «تويتر»، أمس، «في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تتجلى لنا رسالة ديننا الحنيف ودعوته التي رسّخت قيم التسامح، ونَصرت الضعيف، وأرست العدل، وأشاعت السلام، وأتت بالخير للإنسانية جمعاء. نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين ويحفظ أوطانهم».

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى مولد النبي، التي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، بحسب التقويم الهجري.

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