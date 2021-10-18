الامارات | راشد النعيمي يدشن مشروع المركبة ذاتية القيادة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي يدشن مشروع المركبة ذاتية القيادة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع المركبة ذاتية القيادة المزودة بتقنية الجيل الخامس "5G" والذكاء الاصطناعي لإبراز المعالم الجميلة في الإمارة ودفع عجلة تطوير البنية التحتية والتطور الحضري والازدهار وذلك تزامنا مع إطلاق دولة الامارات لمشاريع الخمسين عاما قادمة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان أصبحت اليوم أحد أهم المدن الحديثة التي تعنى بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخير العلم الحديث في كافة مجالات وقطاعات العمل والحياة .. وقال : نطلق اليوم مع شركائنا في اتصالات المركبة ذاتية القيادة التي تتميز بوجود العديد من التقنيات وتسهل على مستخدميها وتضمن لهم وسيلة نقل مريحة وآمنة.

من جانبه أكد عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة أن القيادة الرشيدة تدعم كافة المشاريع النوعية التي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة وتدعم الكفاءات المؤهلة لتنفيذ المشاريع الحيوية التي يلمس أثرها كل فرد في المجتمع.

من جهته قال عبدالعزيز حمد تريم مدير عام "اتصالات" في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي إن التعاون المشترك مع مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط لإتمام مشروع حيوي ومميز هو الأول في تطبيقه على مستوى الشرق الأوسط لنكون جزءا من رحلة التحول الرقمي ولتطبيق أحدث التقنيات وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف الرقمية التي تساهم في نمو الإمارة واقتصادها الرقمي.

وأوضح أن المركبة ذاتية القيادة مزودة بتقنية الجيل الخامس "5G" وتتسم بالأمان التام والسلامة المتناهية بداخلها وتتمتع بخاصية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي وتوفر انترنت عالي السرعة لركاب المركبة وذلك تحقيقاً لرؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية التي تسعى إلى جعل الإمارات من بين أفضل الدول في العالم في مجال النقل المستدام الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس والتقنيات المتقدمة.

من جانبها قالت الشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان x ومدير مشروع المركبة ذاتية القيادة من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إن المركبة نتاج عمل دؤوب ومستمر على مدار الـ 3 شهور الماضية لتوفير وسيلة نقل ذكية ومطوره بكافة علوم التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل تتناسب مع مختلف شرائح الركاب ومجهزة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة حيث تتميز بالمرونة والطاقة الاستيعابية الكبيرة والتي تصل لـ 15 شخصا ..موضحة أن خط سير المركبة سيكون بشكل يومي من فندق عجمان إلى دوار البراقة والعودة مرة أخرى إلى محطة الانتظار على الشارع العام.

وأشارت مدير مركز عجمان x إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة التنقل ويوفر حلولا مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام وتطوير البنية التحتية في المدينة ..مؤكدة حرص دائرة البلدية على تحقيق مبدأ السلامة خلال مراحل التشغيل حيث سيكون تشغيل المركبة تجريبياً في خط السير المكرر.

وقالت إن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة وتشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق والتحكم بالمركبة وتجنب الإصطدام بأي جسم حفاظا على سلامة الركاب.

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