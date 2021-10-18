الامارات | عقد زواج رقمي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عقد زواج رقمي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم إمارة دبي إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية، والتي تتيح تحويل الإجراءات التقليدية لعقد الزواج إلى إلكترونية وذكية.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش المنصوري إن إطلاق «خدمة عقود الزواج الرقمي» تهدف لتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم.

و أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي القاضي خالد الحوسني أن خدمة «خدمة عقود الزواج الرقمي» تتيح إصدار عقد الزواج بطريقة ذكية إلكترونية بنسبة 100% دون معاملات ورقية عبر الموقع الرسمي لمحاكم دبي طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت وفقا للآلية الجديدة لإدخال بيانات الزوج والزوجة من خلال رقم الهوية ومن ثم اختيار المأذون الذي يريده لإتمام وإصدار عقد الزواج الذي سيسارع إلى الذهاب مباشرة إلى المتعامل ليقوم بتعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونيا مع إتمام الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنه يمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي والتوقيع عبر الإنترنت المصدق الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية وله حرية اختيار الخدمة (حضوري أو عن بعد) بغض النظر عن مواقعهم مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين ومن ثم سيصل العقد الإلكتروني إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني وهو ما يلغي كليا الحاجة إلى الحضور إلى مقر محاكم دبي.

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