الامارات | إقامة دبي «100% لا ورقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي «100% لا ورقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إنجازاً كبيراً يضاف إلى سلسلة نجاحاتها بحصولها على ختم «100% لا ورقية»، من قبل دبي الرقمية وذلك لتنفيذها كافة متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ما أسفر هذا التوجه عن تحقيق نتائج مبهرة في إجمالي الموفورات المالية تقدر ب 358 مليون و656 ألف و436 درهماً، وتخفيض أكثر من 3 مليون و865 ألف و469 ساعة عمل إضافة إلى الحفاظ على نحو 10 آلاف و391 شجرة.

وكرمت دبي الرقمية موظفي إقامة دبي، خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي المقام على أرض المعارض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر الجاري بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومديرعام إقامة دبي، الفريق محمد أحمد المري، وحمد المنصوري، والمديرالتنفيذي لمؤسسة حكومة دبي وسام لوتاه، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة.

وقال الفريق محمد أحمد المري بدأنا العمل في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية في الإدارة منذ نحو ثلاثة أعوام تحديداً في 2019 حيث كان عدد الطابعات 1381، إلا أننا تمكنا في عام واحد من التحول اللاورقي بنسبة تقدر ب 66 % في عام 2019 بنسبة 31% بعدد الطابعات.

وأضاف المري، عكفت الإدارة إلى تنفيذ خطة ذكية تمثلت بتشكيل فريق عمل داخلي للعمل على تنفيذ استراتيجية التحول اللاورقي وخطتها التشغيلية والتنفيذية، مضيفاً أن فريق العمل تمكن من استثمار جائحة كورونا بصورة ايجابية بالرغم من كل الظروف والتحديات مما ساهم بتسريع وتيرة التحول اللاورقي وبالتالي تحقيق أهداف الخطة التنفيذية بزمن قياسي إذ وصل التحول اللاورقي في 2020 إلى 80% بنسبة انخفاض بعدد الطابعات تصل إلى 56 % يقدر ب 425 طابعة فقط، ليستمر الانخفاض بصورة كبيرة في العام الجاري 2021 وننهي بذلك عملية استخدام الورق محققين نسبة 100 % في التحول اللا ورقي، مما أدى إلى انخفاض في عدد الطابعات إلى صفر طابعة ليتوج هذا العمل بحصولنا على ختم اللاورقية بشهر اكتوبر الحالي.

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