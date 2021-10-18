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الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

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دبي - موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب سموه في الموقع الرسمي على موقع "تويتر": "نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف خير البشر وخاتم المرسلين والذي بعث رحمة العالمين".

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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