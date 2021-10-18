الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب سموه في الموقع الرسمي على موقع "تويتر": "نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف خير البشر وخاتم المرسلين والذي بعث رحمة العالمين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news