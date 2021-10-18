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الامارات | محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبينا الكريم نستذكر سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تدفعنا لأن نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف "في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ..نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير .. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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